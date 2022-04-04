В Союзе художников назвали переименование «Русских танцовщиц» глупостью

Председатель Союза художников России, член ОП РФ Андрей Ковальчук заявил, что переименование Национальной галереей в Лондоне картины «Русские танцовщицы» французского импрессиониста Эдгара Дега является глупостью, нелепостью и следствием человеческой ненависти. По его словам, ситуация доходит до маразма, пишут РИА Новости.

Естественно, идёт давление на нашу страну, во всём хотят нас ущемить. И даже в названии «Русские танцовщицы» переименовывают на «украинских». Какая-то глупость и нелепость. Честно скажу, я не могу найти точного слова, ненависть у людей доходит до какого-то маразма, — сказал Ковальчук.

Он также пошутил, что теперь европейцам придётся думать над множеством названий, чтобы исключить слово «русский».

Дега в XIX веке назвал картину «Русские танцовщицы», а теперь слово «русский» хотят вычеркнуть из лексикона? И как будут называться балетные «Русские сезоны», как тогда они будут называть Россию? — отметил он.

Решение об изменении названия картины «Русские танцовщицы» на «Украинские танцовщицы» было принято Национальной галереей в Лондоне из-за многочисленных просьб украинцев. Соответствующая информация была опубликована на сайте музея.

По словам представителя Национальной галереи, «название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации». Сотрудники галереи «сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить её тему», добавил он.