https://static.news.ru/photo/0c642e94-519e-11ea-a2c7-fa163e074e61_660.jpg Сикстинская капелла Фото: Вера Щербакова/ТАСС

В Сикстинской капелле Ватикана открылась выставка Рафаэля Санти. Стены зала покрыли десять гобеленов, выполненных по эскизам художника.

Впервые они были вывешены ко дню Святого Стефано 26 декабря 1519 года. Через несколько месяцев Рафаэль умер, так и не увидев серию произведений законченной, отмечает ТАСС.

Экспозиция, организованная Ватиканскими музеями и приуроченная к 500-летию со дня смерти мастера, будет работать до 23 февраля.

Гобелены, каждый из которых весит 50–60 кг, выполнены из золотых и шёлковых нитей и изображают библейские эпизоды из жития апостолов Петра и Павла, такие как «Передача ключей», «Проповедование Павла в Афинах», «Исцеление хромого», а также «Чудесный улов». Ранее их всего дважды возвращали в Сикстинскую капеллу — в 1983 и в 2010 году, но не все десять.

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