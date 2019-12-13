https://static.news.ru/photo/25af2306-1dbc-11ea-a791-fa163e074e61_660.jpg Фото: salvador-dali.org

В Россию впервые привезут картину «Мягкий автопортрет с жареным беконом» испанского художника Сальвадора Дали.

Работу покажут в рамках выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство», которая пройдёт в московском Манеже с 28 января по 25 марта 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора фонда «Гала-Сальвадор Дали» (Фигерас), основанного художником, Хуана Мануэля Севильяно.

Выставки такого уровня в Москве очень давно не было — подобные проекты проходят раз в десять лет. У нас были такие выставки в Париже, Мадриде, Токио — и всё, — сказал Севильяно.

Суммарно экспозиция, организованная Музеем Фаберже, объединит более 180 оригинальных работ Дали. Многие картины, по словам директора фонда, никогда не покидали Испанию или демонстрировались очень редко.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство» войдут рисунки, акварели и гравюры мастера, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов.