В Россию впервые привезут картину «Мягкий автопортрет с жареным беконом» испанского художника Сальвадора Дали.
Работу покажут в рамках выставки «Сальвадор Дали. Магическое искусство», которая пройдёт в московском Манеже с 28 января по 25 марта 2020 года,
Выставки такого уровня в Москве очень давно не было — подобные проекты проходят раз в десять лет. У нас были такие выставки в Париже, Мадриде, Токио — и всё, — сказал Севильяно.
Суммарно экспозиция, организованная Музеем Фаберже, объединит более 180 оригинальных работ Дали. Многие картины, по словам директора фонда, никогда не покидали Испанию или демонстрировались очень редко.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство» войдут рисунки, акварели и гравюры мастера, начиная с юношеских импрессионистических пейзажей 1910-х и заканчивая последними абстрактными холстами 1980-х годов.
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