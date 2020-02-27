https://static.news.ru/photo/001b6264-5974-11ea-8f19-fa163e074e61_660.jpg Зураб Церетели Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Выставка работ президента Российской академии художеств Зураба Церетели начнёт работу в подземном музее парка «Зарядье» в Москве. Она откроется 28 февраля и продлится до 9 марта.

Экспозиция вошла в серию «быстрых выставок» в рамках проекта «#три_». В неё войдут картины «Римма-обольстительница» (2008), «Второй раунд» (2012) и «У картины Церетели» (2012), сообщает ТАСС.

Почему выбраны именно эти работы? Вы знаете, интересно же показать не то, что все видели. Мне кажется, многие, кто придёт, впервые увидят именно эти три работы Зураба Константиновича, — сказал начальник отдела музейно-выставочных проектов парка Пётр Баранов.

Выставка будет дополнена мультимедийной частью, в которой покажут архивные кадры и фрагменты документального фильма о художнике.

Как писал NEWS.ru, Российская академия художеств перенесла выставку скульптора Зураба Церетели в Пекине. Таким образом, организация выполнила рекомендации Министерства культуры РФ, связанные с коронавирусом.