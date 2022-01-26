В Париже замёрз насмерть фотограф Рене Робер

В Париже скончался фотограф танцоров фламенко Рене Робер, ему было 84 года. Об этом сообщил друг Робера, журналист и музыкант Мишель Момпонте, передаёт ТАСС. По словам Момпонте, фотографу стало плохо на прогулке, он упал и пролежал на земле несколько часов в ожидании помощи.

Как рассказал друг фотографа, трагедия произошла 18 января. Робер упал и ударился головой о тротуар. Несколько часов он пролежал на земле, пока проходивший мимо бездомный не вызвал скорую помощь.

Он лежал на земле по меньшей мере первые пять или шесть часов в одном из самых оживлённых кварталов Парижа, и никто не посчитал нужным вмешаться, — сказал Момпонте.

Прибывшие медики диагностировали у мужчины повреждение головы и сильное переохлаждение. Он умер в больнице.

Рене Робер родился в 1936 году в Швейцарии. Фотографией он занимался с 12 лет. Учился в Лозанне, в Париж переехал в 60-х. Широкую известность фотограф получил благодаря снимкам танцовщиков фламенко.

Ранее сообщалось, что на 83-м году жизни скончался российский и советский фотограф и фотожурналист Владимир Лагранж. Причины смерти не раскрывались.