https://static.news.ru/photo/543d2318-5fba-11ea-966a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Жители Москвы обнаружили на станции метро «Марьина Роща» мозаику, на которой изображены спаривающиеся козы. Сюжет стал элементом пейзажа усадьбы Останкино.

Несмотря на то что «Марьину Рощу» открыли в 2010 году, парнокопытных заметили только сейчас, пишет издание «Москвич».

Журналист Павел Пряников в шутку заметил, что теперь, когда на это обратили внимание, можно ожидать обращения в компетентные органы с требованием убрать изображение. Издание напомнило, как однажды на станции «Римская» кто-то отбил обнажённую грудь у скульптуры Девы Марии, кормящей младенца. После этого случая наготу решили прикрыть.

Как писал NEWS.ru, пользователи Сети обнаружили на кроссовках бренда спортивной одежды Puma изображение немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Речь идёт о модели Storm Adrenaline.