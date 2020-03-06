Журналист Павел Пряников в шутку заметил, что теперь, когда на это обратили внимание, можно ожидать обращения в компетентные органы с требованием убрать изображение. Издание напомнило, как однажды на станции «Римская» кто-то отбил обнажённую грудь у скульптуры Девы Марии, кормящей младенца. После этого случая наготу решили прикрыть.
Как писал NEWS.ru, пользователи Сети обнаружили на кроссовках бренда спортивной одежды Puma изображение немецкого диктатора Адольфа Гитлера. Речь идёт о модели Storm Adrenaline.