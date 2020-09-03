В Москве пройдёт выставка художника Сергея Виноградова

В московском Музее русского импрессионизма пройдёт выставка художника Сергея Виноградова. Она получила название «Сергей Виноградов. Нарисованная жизнь».
Экспозицию откроет театральный перформанс, который будет транслироваться онлайн. В нём примут участие актриса Александра Ревенко из «Гоголь-центра» и рэпер Хамиль из группы «Каста», сообщили организаторы.
Они расскажут историю художника и покажут зрителям контекст его эпохи, которая выпала на конец XIX — начало XX веков. Постановщиками выступили Айдар Заббаров и Шамиль Хаматов. Музыку написал диджей Thierry Tomas.
Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге начала работу выставка, посвящённая российскому оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Она получила название «Голос, покоривший мир».
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