https://static.news.ru/photo/634cefec-4cea-11ea-b41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: artrussiafair.com

В Москве пройдёт распродажа Art Russia. Это первая ярмарка современного искусства в России.

На событии будут представлены 15 ведущих галерей и 65 художников из России, Франции, США и других стран, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу корпорации «Синергия».

Первая ярмарка современного искусства Art Russia, в рамках которой состоится международный Арт-форум, пройдёт в Гостином дворе с 20 по 23 февраля, — говорится в сообщении.

На мероприятии также пройдут лекции от правнука известного художника и одного из родоначальников импрессионизма Камиля Писсарро Иоахима Писсарро и ирландского художника Кевина Эбоша.

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