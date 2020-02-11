В Москве пройдёт распродажа Art Russia. Это первая ярмарка современного искусства в России.
На событии будут представлены 15 ведущих галерей и 65 художников из России, Франции, США и других стран,
Первая ярмарка современного искусства Art Russia, в рамках которой состоится международный Арт-форум, пройдёт в Гостином дворе с 20 по 23 февраля, — говорится в сообщении.
На мероприятии также пройдут лекции от правнука известного художника и одного из родоначальников импрессионизма Камиля Писсарро Иоахима Писсарро и ирландского художника Кевина Эбоша.
Как писал NEWS.ru, государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроет выставку «Тату», посвящённую искусству татуировки. Экспозиция начнёт работу 2 марта.
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