В Москве открылась третья Третьяковка: фото дома-музея коллекционеров

Читайте нас в Google Новости

25 января в Москве открыли дом-музей Павла и Сергея Третьяковых. Это уже третье музейное пространство в столице, связанное с именами братьев-коллекционеров, ставшее логичным продолжением основанной меценатами Третьяковской галереи и Новой Третьяковки. Ожидается, что дом-музей Третьяковых станет не только центром притяжения любителей искусства, но и местом встреч современных российских коллекционеров .

На первом этаже дома-музея использованы мультимедийные технологии. На втором воссозданы кабинеты братьев Третьяковых и расположен большой экспозиционный зал, где с одной стороны представлены произведения из собрания Павла Михайловича, с другой — Сергея Михайловича. Сейчас в доме-музее можно увидеть работы, предоставленные Пушкинским музеем, позже появятся экспонаты и из Исторического музея.

Дом-музей братьев Третьяковых находится в исторической части Замоскворечья, он принадлежал московским купцам Третьяковым более 100 лет с конца XVIII века.

Фото дома-музея Третьяковых — в галерее NEWS.ru.