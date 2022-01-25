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В Москве открылась третья Третьяковка: фото дома-музея коллекционеров
Искусство

В Москве открылась третья Третьяковка: фото дома-музея коллекционеров

18:35, 25 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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25 января в Москве открыли дом-музей Павла и Сергея Третьяковых. Это уже третье музейное пространство в столице, связанное с именами братьев-коллекционеров, ставшее логичным продолжением основанной меценатами Третьяковской галереи и Новой Третьяковки. Ожидается, что дом-музей Третьяковых станет не только центром притяжения любителей искусства, но и местом встреч современных российских коллекционеров.

На первом этаже дома-музея использованы мультимедийные технологии. На втором воссозданы кабинеты братьев Третьяковых и расположен большой экспозиционный зал, где с одной стороны представлены произведения из собрания Павла Михайловича, с другой — Сергея Михайловича. Сейчас в доме-музее можно увидеть работы, предоставленные Пушкинским музеем, позже появятся экспонаты и из Исторического музея.

Дом-музей братьев Третьяковых находится в исторической части Замоскворечья, он принадлежал московским купцам Третьяковым более 100 лет с конца XVIII века.

Фото дома-музея Третьяковых — в галерее NEWS.ru.

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Модель дома Третьяковых в Голутвине, представленная в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фотографии и подзорная труба в библиотеке Павла Третьякова, представленной в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабинет Павла Третьякова, представленный в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабинет Сергея Третьякова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабинет Павла Третьякова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Картины, представленные в музее Павла и Сергея Третьяковых

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Книга из библиотеки Павла Третьякова, представленная в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Картины, представленные в музее Павла и Сергея Третьяковых

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Фотографии в кабинете Сергея Третьякова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабинет Сергея Третьякова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабинет Сергея Третьякова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ваза, подаренная Боткиным, представленная в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

Дом-музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве

Сергей Булкин/NEWS.ru

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