В Москве открылась третья Третьяковка: фото дома-музея коллекционеров

25 января в Москве открыли дом-музей Павла и Сергея Третьяковых. Это уже третье музейное пространство в столице, связанное с именами братьев-коллекционеров, ставшее логичным продолжением основанной меценатами Третьяковской галереи и Новой Третьяковки. Ожидается, что дом-музей Третьяковых станет не только центром притяжения любителей искусства, но и местом встреч
На первом этаже дома-музея использованы мультимедийные технологии. На втором воссозданы кабинеты братьев Третьяковых и расположен большой экспозиционный зал, где с одной стороны представлены произведения из собрания Павла Михайловича, с другой — Сергея Михайловича. Сейчас в доме-музее можно увидеть работы, предоставленные Пушкинским музеем, позже появятся экспонаты и из Исторического музея.
Дом-музей братьев Третьяковых находится в исторической части Замоскворечья, он принадлежал московским купцам Третьяковым более 100 лет с конца XVIII века.
Фото дома-музея Третьяковых — в галерее NEWS.ru.
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Модель дома Третьяковых в Голутвине, представленная в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фотографии и подзорная труба в библиотеке Павла Третьякова, представленной в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кабинет Павла Третьякова, представленный в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кабинет Сергея Третьякова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кабинет Павла Третьякова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Картины, представленные в музее Павла и Сергея Третьяковых
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Книга из библиотеки Павла Третьякова, представленная в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Картины, представленные в музее Павла и Сергея Третьяковых
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Фотографии в кабинете Сергея Третьякова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кабинет Сергея Третьякова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Кабинет Сергея Третьякова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие дома-музея братьев Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ваза, подаренная Боткиным, представленная в музее Павла и Сергея Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru
Дом-музей Павла и Сергея Третьяковых в Москве
Сергей Булкин/NEWS.ru