https://static.news.ru/photo/db61a56e-2c78-11ea-b667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В столичном Манеже пройдёт выставка произведений испанского художника Сальвадора Дали.

Зрителям представят более 180 произведений автора: живопись, рисунки, акварели и гравюры. Часть из них привезут в Россию впервые.

Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Экспозиция организована Культурно-историческим фондом «Связь времён» и Музеем Фаберже в партнёрстве с фондом «Гала — Сальвадор Дали» (Фигерас) и Национальным музеем «Центр искусств королевы Софии» (Мадрид).

Выставка пройдёт с 21 января по 25 марта.

Как писал NEWS.ru, с 24 марта по 28 июня Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина покажет работы Альбрехта Дюрера и Анри Матисса.