В Крыму сообщили о подготовке апелляции на решение по скифскому золоту

Крым готовит апелляцию на решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине, она будет подана до 26 января, сообщил директор крымского Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, передаёт РИА Новости. 26 октября 2021 года суд постановил передать коллекцию артефактов Украине, решение можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.

Как заявил накануне пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк, апелляция на решение может быть подана до 26 января.

По моей информации, всё успеем. Подадим до 26 января. Жалоба готовится, — сказал Мальгин.

19 января СКР начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота. Ведомство выясняет, что было предпринято для того, чтобы его вернуть.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов высказал опасение, что в случае передачи коллекции скифского золота Украине оно будет утеряно для общества и окажется в частной коллекции.

Коллекция золота скифов, составляющая порядка двух тысяч экземпляров, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года — до того, как Крым вошёл в состав РФ.