В Канаде пройдёт выставка Ван Гога для посетителей на автомобилях

В канадском городе Торонто пройдёт выставка для посетителей, которые на автомобилях соблюдают режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Экспозиция будет посвящена работам нидерландского художника Винсента Ван Гога.
В таком формате попасть на мероприятие можно будет с 18 по 28 июня, после чего она вернётся в привычный режим. Об этом организаторы
Вы подъедете к трапу здания Toronto Star, въедете в нашу галерею, припаркуетесь, отключите двигатель и просмотрите 35-минутную выставку из вашей машины, — говорится в Instagram экспозиции.
Как писал NEWS.ru, американский продюсер Диаманте Блэкмон, известный как диджей Carnage, объявил о проведении первого музыкального фестиваля для людей, которые соблюдают режим изоляции на автомобилях. Мероприятие получило название Road Rave.
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