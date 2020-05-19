В Канаде пройдёт выставка Ван Гога для посетителей на автомобилях

https://static.news.ru/photo/a0e5c592-99be-11ea-ae47-fa163e074e61_660.jpg Фото: immersivevangogh/instagram.com

В канадском городе Торонто пройдёт выставка для посетителей, которые на автомобилях соблюдают режим изоляции из-за пандемии коронавируса. Экспозиция будет посвящена работам нидерландского художника Винсента Ван Гога.

В таком формате попасть на мероприятие можно будет с 18 по 28 июня, после чего она вернётся в привычный режим. Об этом организаторы сообщили на сайте.

Вы подъедете к трапу здания Toronto Star, въедете в нашу галерею, припаркуетесь, отключите двигатель и просмотрите 35-минутную выставку из вашей машины, — говорится в Instagram экспозиции.

Как писал NEWS.ru, американский продюсер Диаманте Блэкмон, известный как диджей Carnage, объявил о проведении первого музыкального фестиваля для людей, которые соблюдают режим изоляции на автомобилях. Мероприятие получило название Road Rave.