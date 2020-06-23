В Испании реставратор случайно уничтожил копию картины «Непорочное зачатие»

https://static.news.ru/photo/c4e30c04-b550-11ea-afdc-fa163e074e61_660.jpg «Непорочное зачатие» Фото: Бартоломео Эстебан Мурильо/Общественное достояние/wikimedia.org

Реставратор мебели в испанской Валенсии попытался очистить копию картины художника Бартоломе Эстебана Мурильо «Непорочное зачатие» и испортил картину до неузнаваемости.

Лицо Девы Марии оказалось сильно изменено, его черты оказались существенно упрощены. Заказчик работ возмутился полученным результатом, тогда реставратор попытался вернуть картине первоначальный вид, но изображение лица вновь не имело никакого сходства с оригиналом.

Как сообщает ABC, коллекционер был вынужден обратиться к другому специалисту, который попытается восстановить работу.

Координатор Профессиональной ассоциации хранителей и реставраторов Испании (ACRE) Мария Борха рассказала журналистам, что такие искажения встречаются довольно часто. Это связано с тем, что работой по реставрации занимаются люди, у которых нет соответствующего образования. Часто изменения имеют необратимый характер.

В 2012 году испанская пенсионерка Сесилия Хименес попыталась восстановить от влажности фреску Ecce Homo в городе Борха под Сарагосой. В результате её работы фреска получила ироничное название «Обезьяньего Христа».

В 2018 году в испанском автономном сообществе Наварра незадачливые реставраторы поработали над статуей святого Георгия XVI века в одном из местных храмов. В результате восстановления лицо святого оказалось выкрашено в ярко-розовый цвет, а его шлем в светло-голубой, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что письмо художников Ван Гога и Гогена о посещении борделей продали за €210 тысяч.