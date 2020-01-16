https://static.news.ru/photo/6c22e5c0-3905-11ea-8ff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guardia Civil/youtube.com

Суд Мадрида приговорил к 18 месяцам тюрьмы и штрафу в €52,4 млн 83-летнего банкира Хайме Ботина за попытку вывезти из Испании картину художника Пабло Пикассо.

Полотно «Голова молодой женщины» входит в список национального исторического достояния Испании, оценивается в €26,2 млн, сообщает РИА Новости.

Ботин хотел выставить картину на аукционе, организаторы которого попросили предоставить документы от Министерства культуры страны с разрешением на продажу. Министерство не дало разрешение и наложило временный запрет на вывоз произведения за пределы Испании.

Несмотря на введённые ограничения, банкир на своей яхте довёз картину до берегов французской Корсики, где её изъяли таможенники. В настоящее время «Голова молодой женщины» содержится в хранилище Музея королевы Софии в Мадриде.

Изначально прокуратура запросила для Ботина приговор на четыре года тюрьмы, а также требовала выписать ему штраф в размере €100 млн. Согласно законам, сроки до двух лет в Испании преступники отбывают условно. Но если банкир не заплатит штраф в €52,4 млн, то его отправят под стражу на два месяца.

Как писал NEWS.ru, власти Великобритании временно запретили вывозить из страны картину художника Томаса Гейнсборо стоимостью £8 млн. Ограничение было наложено после того, как новый владелец захотел вывезти полотно и обратился к властям за соответствующим разрешением.