https://static.news.ru/photo/e7728d5a-1cbf-11ea-8119-fa163e074e61_660.jpg Музей современного искусства «Гараж» Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Московском музее современного искусства «Гараж» открылась выставка «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985».

В коллекции представлены работы художников Риммы и Валерия Герловиных, Яна Гинзбурга, арт-группы «Коллективные действия», сообщает РИА Новости.

Для музея «Гараж» одна из важных тем — работа с нашим архивом. У нас есть архив документов, связанных с разными художниками, в основном из числа представителей неофициального искусства, — рассказал один из сокураторов проекта Валентин Дьяконов.

Куратором проекта выступил Каспарс Ванагс из Риги. Представителям «Гаража» его культурологический и социологический подход показался идеальным для работы над архивом музея.

По словам организаторов, творческие приёмы неофициального искусства и повседневной жизни в СССР имели сходство с процессами собирательства, компоновки, запрятывания и советской детской игрой «секретики».

Ранее NEWS.ru писал, что «Гараж» включил выставку о советском андерграунде в список основных планов на 2020 год.