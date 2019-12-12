В Московском музее современного искусства «Гараж» открылась выставка «Секретики: копание в советском андерграунде. 1966–1985».
В коллекции представлены работы художников Риммы и Валерия Герловиных, Яна Гинзбурга, арт-группы «Коллективные действия»,
Для музея «Гараж» одна из важных тем — работа с нашим архивом. У нас есть архив документов, связанных с разными художниками, в основном из числа представителей неофициального искусства, — рассказал один из сокураторов проекта Валентин Дьяконов.
Куратором проекта выступил Каспарс Ванагс из Риги. Представителям «Гаража» его культурологический и социологический подход показался идеальным для работы над архивом музея.
По словам организаторов, творческие приёмы неофициального искусства и повседневной жизни в СССР имели сходство с процессами собирательства, компоновки, запрятывания и советской детской игрой «секретики».
Ранее NEWS.ru писал, что «Гараж» включил выставку о советском андерграунде в список основных планов на 2020 год.
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