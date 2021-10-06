В Дагестане рухнула часть стены у «Ворот Шамиля»

В Дагестане рухнула часть стены, являющейся частью крепости Гуниб у Шамилевских ворот. Это древняя достопримечательность, которая стала последним оплотом имама Шамиля. Обрушение части стены попало на видео. Оно опубликовано в Telegram-канале Mash.

Эти кирпичи в Гунибе пережили многие исторические события. Крепостные ворота возвели ещё в XIX веке, после окончания Кавказской войны. Известно, что крепость была взята русскими войсками 25 августа 1859 года. Таким образом, сооружение пережило не одну битву. Однако, судя по всему, древняя стена не справилось с непогодой.

Ещё до сегодняшнего инцидента на сайтах, предлагающих экскурсии по Дагестану, говорилось , что сейчас от крепости остались только останки. Однако и они вызывают интерес и привлекают туристов. Сохранившаяся стена живописна и заканчивается обрывом в пропасть. Частью крепости являются Шамилевские ворота.

Ранее сообщалось, что сожжённые дотла леса Афин показали с дрона. Всего в Греции огонь уничтожил 60 тысяч гектаров лесного массива. Во время борьбы со стихией пострадали 20 человек, один пожарный скончался после того, как на него обрушилась опора линии электропередачи.