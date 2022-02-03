В Большом театре пройдёт финал конкурса исполнителей итальянской оперы

6 февраля на Новой сцене Большого театра (БТ) состоится финал и гала-концерт международного конкурса вокалистов-исполнителей итальянской оперы Competizione dell’opera. Ведущей мероприятия станет телеведущая, мисс Вселенная Оксана Фёдорова. Конкурс пройдёт уже в 25-й раз и в третий — на сцене Большого театра при участии симфонического оркестра БТ под управлением главного дирижёра Тугана Сохиева. В чём важность этого события, NEWS.ru рассказали его организаторы и члены жюри.

Охота за молодыми талантами

По словам основателя и художественного руководителя Competizione dell’opera Ханса-Йоахима Фрая, конкурс является уникальной возможностью для молодых оперных дарований проявить себя и не только побороться за приз и победу, но и проложить себе путь на величайшие сцены мира: в Большой театр, Ковент-Гарден, Ла Скала, Венскую оперу.

Основатель Competizione dell’opera Ханс-Йоахим Фрай и главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев (слева направо) Бронислав Сурин/Пресс-служба Большого театра

Он подчеркнул, что, кроме уже состоявшихся солистов, в жюри входят агенты, менеджеры ведущих оперных театров мира, которые «охотятся» за молодыми талантами, и Competizione dell’opera лучше других позволяет профессионалам оценить начинающие дарования. Итальянская музыка — основа оперного искусства, объяснил Фрай.

Когда немец поёт на русском или наоборот, это всегда очень слышно. А итальянский язык мелодичен, с большим количеством гласных, его легко могут использовать участники из разных стран. И они будут поняты, — рассказал Ханс-Йоахим Фрай.

Он добавил, что критерии оценки исполнителей остаются неизменными на протяжении 25 лет. Их пять: голос, техника, музыкальность, личность и интерпретация.

Главный дирижёр — музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев подчеркнул высокий уровень участников конкурса (в этом году за главный приз борются 120 человек) и сформулировал его миссию как привлечение внимания к оперному жанру во всём мире.

Главный дирижёр — музыкальный руководитель Большого театра Туган Сохиев Бронислав Сурин/Пресс-служба Большого театра

«Мы стараемся сохранить нормальную жизнь в эпоху ковида»

Член жюри Competizione dell’opera оперная певица Марина Мещерякова призналась, что после победы на самом первом конкурсе итальянской оперы в 1996 году перед ней открылись двери в ведущие театры мира и за эти годы она стала всемирно известной исполнительницей.

Оперная певица Марина Мещерякова и телеведущая Оксана Фёдорова Бронислав Сурин/Пресс-служба Большого театра

Ещё один член жюри, генеральный директор Театра Эрфурта Ги Монтавон отметил, что конкурс проводится в эпоху пандемии коронавируса.

Таким образом мы стараемся сохранить нормальную жизнь, показать свою способность формировать будущее, доказать, что мы никогда не перестанем думать об искусстве, развитию которого в России уделяется большое внимание, — заявил Ги Монтавон.

Генеральный директор Театра Эрфурта Ги Монтавон Бронислав Сурин/Пресс-служба Большого театра

Телеведущая, мисс Вселенная Оксана Фёдорова, согласившаяся стать ведущей гала-концерта конкурса, призналась: Competizione dell’opera настолько захватил её, что она в качестве зрителя приходила на прослушивания и удивлялась стойкости участников.

Безусловно, это вызов себе, большая проверка на прочность, — сказала Оксана Фёдорова.

Ведущая заключила, что благодаря Competizione dell’opera Москва, несмотря на ковидные ограничения, отменяющие многие мероприятия в разных странах, остаётся центром притяжения мировой музыкальной жизни, и пожелала удачи всем участникам.