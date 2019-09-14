К 100-летию музейного комплекса «Архангельское» завершён первый этап масштабной реконструкции объектов культурного наследия. В частности, в этом году был открыт Юсуповский парк, воссоздан театр Гонзаги, отреставрированы скульптуры, проведено благоустройство территорий и многое другое.