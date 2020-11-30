16+

Рубрики

Медиа

Архив

Искусство

Персона-эпоха: скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова

11:56, 01 декабря 2020
Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress

На 99-м году жизни скончалась президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова.

На работу в Пушкинский музей она пришла сразу по окончанию института в 1945 году.  Специализировалась на искусстве эпохи Возрождения. За годы работы прошла путь от рядового сотрудника до президента музея.

Serguei Fomine/Global Look Press

Ирина Антонгова и Юрий Башмет, 2001 год

Serguei Fomine/Global Look Press

Ирина Антонова и режиссер Франко Дзефирелли, 2004 год

kremlin.ru

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress

Владимир Спиваков и Ирина Антонова

Genrietta Peryan/Russian Look

Андрей Вознесенский и Ирина Антонова

Genrietta Peryan/Russian Look

Встреча с Владимиром Путиным, 2017 год

kremlin.ru

Министр культуры РФ Владимир Мединский и Ирина Антонова, 2017 год

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Ирина Антонова на открытии выставки «Сокровища Нукуса» в ГМИИ им. А.Пушкина

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Знаком отличия «За благодеяние» награждена Ирина Антонова, 2017 год

kremlin.ru

Ирина Антонова и Михаил Жванецкий

Serguei Fomine/Global Look Press

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео