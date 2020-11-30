Персона-эпоха: скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова

На 99-м году жизни скончалась президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова.
На работу в Пушкинский музей она пришла сразу по окончанию института в 1945 году. Специализировалась на искусстве эпохи Возрождения. За годы работы прошла путь от рядового сотрудника до президента музея.
Serguei Fomine/Global Look Press
Ирина Антонгова и Юрий Башмет, 2001 год
Serguei Fomine/Global Look Press
Ирина Антонова и режиссер Франко Дзефирелли, 2004 год
kremlin.ru
Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress
Владимир Спиваков и Ирина Антонова
Genrietta Peryan/Russian Look
Андрей Вознесенский и Ирина Антонова
Genrietta Peryan/Russian Look
Встреча с Владимиром Путиным, 2017 год
kremlin.ru
Министр культуры РФ Владимир Мединский и Ирина Антонова, 2017 год
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Ирина Антонова на открытии выставки «Сокровища Нукуса» в ГМИИ им. А.Пушкина
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Знаком отличия «За благодеяние» награждена Ирина Антонова, 2017 год
kremlin.ru
Ирина Антонова и Михаил Жванецкий
Serguei Fomine/Global Look Press