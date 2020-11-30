Персона-эпоха: скончалась президент Пушкинского музея Ирина Антонова

В Сети появились лучшие фотографии живых существ, которые были сделаны с использованием микроскопа или специального объектива. Первое место в конкурсе занял снимок молодой рыбки данио-рерио. На фото можно разглядеть чешую, кости и сосуды. Для получения такого результата фотограф из США Дэниел Кастранова сделал 350 кадров, после чего объединил их в единое целое. Потрясающей красоты снимки, участвовавшие в соревнованиях, — в галерее NEWS.ru.