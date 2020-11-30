Умерла президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова

https://static.news.ru/photo/d568f204-33a0-11eb-85f9-fa163e074e61_660.jpg Ирина Антонова Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова ушла из жизни в возрасте 98 лет.

Ирина Александровна скончалась, — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГМИИ.

Официальной информации со стороны ГМИИ пока не было. Подробности будут обнародованы позднее. О причинах смерти Антоновой также пока не сообщается.

Ирина Антонова являлась директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, после была назначена его президентом. Антонова — доктор искусствоведения, почётный доктор РГГУ, член Российской академии образования, Российской академии художеств.

На её счету множество наград. Она, в частности, является одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Была награждена орденом Почётного легиона, командор французского ордена Искусства и литературы, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

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