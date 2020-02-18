В Москве умер скульптор и народный художник РСФСР Анатолий Бичуков. Ему было 84 года.
О смерти Бичукова сообщили в Российской академии художеств,
Анатолий Андреевич скончался, о дате и времени прощания сообщим позже, — рассказали в академии.
Анатолий Бичуков родился 24 мая 1934 года в Донецке. В 1967 году стал членом Союза художников СССР. С 2001 года был вице-президентом Российской академии художеств. Артист создал более 50 памятников, мемориальных досок и скульптурных композиций, которые были установлены как в России, так и за рубежом.
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