Умер известный российский скульптор Андрей Клыков

Прославленный российский скульптор Андрей Клыков скончался в возрасте 59 лет. Тело мужчины было обнаружено 10 февраля в его мастерской в Москве, сообщают «Известия». Клыков был сыном народного скульптора РФ Вячеслава Клыкова.

Причины смерти не раскрываются .

Андрей Клыков родился в Курской области. Он окончил Московскую среднюю художественную школу, после чего стал работать в объединении «Росмонументискусство».

Вместе с отцом Андрей Клыков является создателем многих памятников, среди которых — памятник императрице Марии Фёдоровне, супруге императора Александра III, в Петергофе, памятник у входа в храм Пресвятой Богородицы в Запорожье, памятник маршалу авиации И. И. Борзову в Шатуре.

Одной из главных работ Клыкова является монумент его отцу, возведённый на одноимённой улице в Курске.

Сегодня утром стало известно, что на 41-м году жизни скончалась актриса Евгения Брик, известная ролями в сериале «Оттепель» и фильмах «Стиляги» и «Географ глобус пропил». О смерти актрисы в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева. Причины её смерти также не называются. У Евгении осталась дочь Зоя и муж, режиссёр Валерий Тодоровский, за которого она вышла замуж в 2006 году и в ряде работ которого приняла участие.