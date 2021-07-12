«Украины тогда не было»: эксперт о переименовании «Русских танцовщиц» Дега

Когда французский художник Эдгар Дега писал картину «Русские танцовщицы», такой страны, как Украина, не существовало, рассказал NEWS.ru эксперт арт-рынка Дмитрий Буткевич. Переименование Лондонской национальной галереей полотна в «Украинские танцовщицы» он назвал «бредом собачьим» и заявил, что «этого делать нельзя».

Дега писал балерин дягилевского балета. Никакой Украины не существовало и украинских танцовщиц быть не могло. Балетная труппа Дягилева называлась «Русские сезоны», поэтому, естественно, Дега писал русских танцовщиц, — подчеркнул Дмитрий Буткевич.

Переименование «Русских танцовщиц» Дега в украинских эксперт назвал «бредом собачьим». По его мнению, «этого делать нельзя», поскольку в названии картины автор указал не национальность балерин, а их государственную принадлежность.

Дега было всё равно, какой у них был разрез глаз или фамилии. Для него все тогдашние балерины были русскими, поэтому, конечно, это русские танцовщицы, — заключил специалист.

Ранее Национальная галерея в Лондоне переименовала полотно «Русские танцовщицы» французского импрессиониста Эдгара Дега в «Украинские танцовщицы» после многочисленных просьб украинцев в социальных сетях. По словам работника галереи, оживлённая дискуссия вокруг названия не утихает уже много лет, а обострившаяся геополитическая ситуация в мире стала подходящим моментом.