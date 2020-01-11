https://static.news.ru/photo/aeaa51c4-3542-11ea-9767-fa163e074e61_660.jpg Поль Синьяк «Золотой Рог» Фото: Sothebys

Три исключительных картины импрессионистов Камиля Писсарро и Поля Синьяка выставят на аукцион в Лондоне. Произойдёт это после того, как их вернут наследникам еврейского коллекционера Гастона Леви, дом которого ограбили солдаты Третьего рейха.

Речь идёт о картине Писсарро «Белая метель» и двух работах Синьяка — «Золотой Рог» и «Причал Клиши».

Как сообщил The Guardian, бизнесмен и коллекционер Леви жил в 30-е годы ХХ века в Париже. После того как во время Второй мировой войны германские войска оккупировали Францию, он вместе с женой англичанкой был вынужден бежать в Тунис.

Семье удалось выжить, но огромная коллекция произведений искусства и книг была утрачена. Две картины удалось вернуть во Францию в Музей Орсе, а третья, украденная из загородного дома Леви в Долине Луары, позже нашлась в коллекции немецкого арт-дилера Хильдебранда Гурлитта.

Директор департамента аукциона Sotheby's Томас Бойд-Боуман подчеркнул, что картины Писсарро и Синьяка выставляют на торги.

Жаль, что Музей Орсе потерял эти картины, но это хороший пример того, как страна ведёт себя достойно. Это будет правильно, — сказал представитель аукционного дома.

Торги в Лондоне состоятся 4 февраля. «Белая метель» Писсарро, по оценкам экспертов, может принести до £12 млн, «Золотой Рог» и «Причал Клиши» Синьяка — £5—7 млн и 800 тыс. соответственно.

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