Поль Синьяк «Золотой Рог» Поль Синьяк «Золотой Рог» Фото: Sothebys

Три исключительных картины импрессионистов Камиля Писсарро и Поля Синьяка выставят на аукцион в Лондоне. Произойдёт это после того, как их вернут наследникам еврейского коллекционера Гастона Леви, дом которого ограбили солдаты Третьего рейха.

Речь идёт о картине Писсарро «Белая метель» и двух работах Синьяка — «Золотой Рог» и «Причал Клиши».

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Three exceptional works by Camille Pissarro and Paul Signac are set to make their auction debut in our Impressionist & Modern Evening sale in London next month, having recently been restituted to the heirs of Gaston Lévy, one of the most notable patrons and art collectors living in Paris in the 1920s and 1930s. Testament to two great artists’ persistent and ultimately triumphant attempts to break new boundaries in art, every inch on these canvases is a highly-finished kaleidoscope of perfectly chosen colour. Illustrated here is one of Pissarro’s greatest achievements, a tour-de-force of light and colour also ranks among greatest examples of Pointillism ever created. Against the backdrop of the low sun casting shadows on the meadows and the lingering night frost, smoke rises with a shimmering heat, resulting in a remarkable and uniquely nuanced representation of fire, smoke and cold air that is yet to be matched. #SothebysImpMod #CamillePissarro #Pointillism #ImpressionistArt #Pissarro #Impressionism

Публикация от Sotheby's (@sothebys)

Как сообщил The Guardian, бизнесмен и коллекционер Леви жил в 30-е годы ХХ века в Париже. После того как во время Второй мировой войны германские войска оккупировали Францию, он вместе с женой англичанкой был вынужден бежать в Тунис.

Семье удалось выжить, но огромная коллекция произведений искусства и книг была утрачена. Две картины удалось вернуть во Францию в Музей Орсе, а третья, украденная из загородного дома Леви в Долине Луары, позже нашлась в коллекции немецкого арт-дилера Хильдебранда Гурлитта.

Директор департамента аукциона Sotheby's Томас Бойд-Боуман подчеркнул, что картины Писсарро и Синьяка выставляют на торги.

Жаль, что Музей Орсе потерял эти картины, но это хороший пример того, как страна ведёт себя достойно. Это будет правильно, — сказал представитель аукционного дома.

Торги в Лондоне состоятся 4 февраля. «Белая метель» Писсарро, по оценкам экспертов, может принести до £12 млн, «Золотой Рог» и «Причал Клиши» Синьяка — £5—7 млн и 800 тыс. соответственно.

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