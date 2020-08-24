Учёные признали Шекспира бисексуалом

https://static.news.ru/photo/1c66642c-e61f-11ea-a719-fa163e074e61_660.jpg Фото: H.-D. Falkenstein /Global Look Press

Английский поэт и драматург Уильям Шекспир был бисексуалом. К такому выводу пришли зарубежные учёные.

Два профессора, Стэнли Уэллс и Пол Эдмондсон, переставили 154 сонета Шекспира в порядке их написания и добавили к своему анализу сонеты из пьес. Учёные заявили, что произведения были посвящены нескольким людям — как женщинам, так и мужчинам. У Шекспира были романы с ними во время его брака с Энн Хэтэуэй, передаёт The Telegraph.

Как отметил Эдмондсон, нет никаких сомнений в том, что в некоторых своих сонетах драматург обращался именно к мужчинам. По словам профессора, с середины 1980-х годов начала распространяться теория о том, что Шекспир был геем, несмотря на то что он был женат и имел детей.

Ранее американские и британские учёные с помощью современного текстового анализа изучили работы писателя Эдгара Аллана По и пришли к выводу, что он не был самоубийцей. Эксперты изучили произведения писателя и установили, что он часто использовал в них слова с негативными эмоциями и местоимения от первого лица, когда в его жизни происходили тяжёлые события, например, смерть жены и родителей.

Предыдущие исследования доказали, что со временем такие языковые «маркеры» могут усиливаться — они показывают, что человек близок к совершению суицида. Однако в случае По учёные обнаружили, что эти слова, наоборот, не проявлялись в последний год жизни писателя, писал NEWS.ru.