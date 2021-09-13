Учёные при помощи ИИ вывели формулу успеха известных художников

Американские учёные проанализировали свыше 800 тысяч полотен известных художников с помощью методов искусственного интеллекта (ИИ). Это позволило им вывести формулу успеха творцов. Оказалось, что долгие годы экспериментов и поиски своего стиля предшествуют короткому периоду успеха. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Эксперты убеждены: формула подходит всем представителям творческих профессий и даже учёным. Ещё в 2018-м исследователи под руководством Дашунь Вана из Северо-Западного университета в Иллинойсе на примере статистики доказали, что всплески творчества являлись лишь «горячими полосами». Сегодня, в новом исследовании эта же группа ученых разобралась, с чем же было связано появление этих полос.

Как оказалось, идея пришла к руководителю учёных этой группы при посещении им музея Ван Гога в Амстердаме. Доктор Ван заметил: наиболее известные картины художника, написанные в стиле импрессионизма, создавались за короткий период — между 1888 и 1890 годами. При этом до этого момента работы Ван Гога среди его работ были и натюрморты, и карандашные рисунки, и портреты.

Учёный сразу пришёл к выводу: они сильно отличались по характеру от известных работ, и этому должно быть объяснение. По результатам их работы выяснилось, наиболее популярные работы Ван Гога пришлись на время его «горячей полосы». То же самое касается знаменитого американского художника-абстракциониста Джексона Поллока и многих других.

В общей сложности исследователями было изучено более 800 тысяч картин 2128 художников. Также они проанализировали 79 тысяч фильмов 4337 режиссеров и более 20 тысяч статей учёных.

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