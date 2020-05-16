Учёные назвали причину разрушения картины Мунка «Крик»

https://static.news.ru/photo/5eac74c4-9783-11ea-bdc3-fa163e074e61_660.jpg Картина «Крик» Э. Мунка Фото: Эдвард Мунк/Общественное достояние/wikimedia.org

Жёлтый пигмент на знаменитой картине «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка повредился из-за высокой влажности воздуха, выяснили учёные.

Они просмотрели микрочастицы пигмента с помощью рентгена. В состав жёлтой краски входит сульфид кадмия. Он окисляется под воздействием повышенной влажности.

Ранее считалась, что причиной разрушения рисунка стал яркий свет, поэтому «Крик» выставляли крайне редко. Всё время картинку хранили в тёмном помещении, пишет Daily Mail.

Учёные считают, что шедевр Мунка можно выставить на постоянную экспозицию при уровне влажности в помещении не больше 45%. Уровень освещения можно оставить на стандартных значениях для картин, которые написаны светостойкими красками.

Эдвард Мунк написал «Крик» в 1893 году. Впервые картина была представлена широкой публике под названием «Отчаяние».

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