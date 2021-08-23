Тяжелобольной Зайцев вернулся в Дом моды и уволил своего заместителя

Тяжелобольной модельер и художник Вячеслав Зайцев вернулся в Дом моды и уволил своего заместителя Расула Ахмедова, замешанного в крупном скандале о незаконной продаже помещений, принадлежащих народному художнику России. Его слова приводит KP.RU.

Я на прошлой неделе был на работе. <...> Но не всех я там был рад видеть. Расула Ахмедова я встретил в коридоре и сказал ему, что с ним я больше работать не буду, — заявил Зайцев.

На фоне крупных скандалов с Ахмедовым и банкротства Дома моды Зайцев поделился планами по «возвращению» своей жизни. По его словам, он собирается пройти 21-дневный курс реабилитации в клинике «Три сестры»: Вячеслав признался, что ему предстоит работа со многими специалистами, которые будут заниматься с ним восстановлением речи и моторики тела. Помимо этого, Зайцев вернулся в Дом моды и отметил, что сотрудники как будто «расслабились», а кто-то даже «стал опаздывать». Также модельер поделился планами по выходу из кризиса: его сын Егор Зайцев совместно с Галиной Крючковой сейчас работают над новой коллекцией, сам легендарный модельер также планирует вернуться к работе после курса реабилитации.

Ранее Расула Ахмедова обвинили в незаконной продаже некоторых помещений Дома моды, а также в попытках манипулировать тяжелобольным Зайцевым, который не мог управлять делами из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.