Третьяковка сняла фильм-экскурсию по выставке «Русская сказка»

https://static.news.ru/photo/b87a761c-f1e3-11ea-9b06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Третьяковская галере/youtube.com

Государственная Третьяковская галерея опубликовала фильм-экскурсию по выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Она проходи сейчас в Западном крыле на Крымском Валу.

Автором идеи картины стала Татьяна Гетман. Ей помогли художник и архитектор экспозиции Алексей Трегубов, автор интерактивных объектов Мария Трегубова, научный консультант Никита Петров и научные сотрудники учреждения Иван Антонов и Игорь Волков, сообщает ТАСС.

В фильме объясняется, как посетителю выбрать маршрут. Авторы рассказывают об известных сказочных персонажах на картинах художников, среди которых, помимо Виктора Васнецова, Иван Крамской, Илья Репин и Борис Анисфельд.

В ролике также можно увидеть работу Дмитрия Гутова из серии, посвящённой шедеврам из Третьяковской галереи, где изображены три богатыря и инсталляцию Дмитрия Цветкова «Ледниковый период».

В июле Третьякова опубликовала видеоэкскурсию, посвящённую шедеврам русского авангарада. Её провёл актёр Константин Хабенский, писал NEWS.ru.