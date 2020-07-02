Третьяковка ожидает наплыва посетителей в первые дни работы

https://static.news.ru/photo/9a2f60fe-bc6f-11ea-9814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная Третьяковская галерея готовится к наплыву посетителей в первые дни после возобновления работы. Учреждение культуры было закрыто с середины марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

3 июля откроется Новая Третьяковка, здание в Лаврушинском переулке, сообщает ТАСС. Посещение теперь проходит по сеансам, согласно рекомендациям по профилактике вирусных заболеваний.

Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова заявила, что в ближайшее время поток посетителей, всё же будет сопоставим со временем, когда в галерее проходят масштабные события.

В Новой Третьяковке откроется выставка «Поколение XXI. Дар Владимира Смирнова и Константина Сорокина». Экспозция объединит более 100 произведений — живопись, графику, фотографию, видео и инсталляции. Зрители увидят работы Виктора Алимпиева, Татьяны Ахметгалиевой, Арсения Жиляева, арт-группировки ЗИП, Алисы Йоффе, Сергея Сапожникова и Давида Тер-Оганьяна.

Как писал NEWS.ru, в городе Плёс Ивановской области пройдёт выставка работ испанского художника Сальвадора Дали. Экспозиция открылась в Левитановском центре 2 июля и продлится до 13 сентября.