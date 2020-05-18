Татьяна Васильева рассказала, как поборола коронавирус

https://static.news.ru/photo/bccec5c8-9951-11ea-b495-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Васильева Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Народная артистка России Татьяна Васильева вылечилась после заражения коронавирусом. По её словам, решение покинуть клинику и лечиться дома под наблюдением медиков, полностью оправдалось.

Чувствую себя хорошо. Я особенно плохо себя и не чувствовала, как выяснилось. Мы с этим коронавирусом сошлись в какой-то момент и стали работать сообща, — цитирует 73-летнюю артистку KP.RU.

Васильева также рассказала, что в условиях самоизоляции много времени уделяет физическим упражнениям, благо дома у неё хватает оборудования для занятий спортом.

Знаменитость гнетёт ситуация, в которой она не может заниматься любимой работой.

Говорят, как хорошо, как здорово, можно в себе разобраться, сделать всё, чего не успевала. Я уже всё успела. И теперь это время, которое идёт впустую, раздражает и пугает, — отметила артистка.

Она добавила, что ждёт-не дождётся момента, когда снова сможет куда-нибудь полететь, поехать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Васильева получила за выход в эфир программы «Пусть говорят» про коронавирус 120 тысяч рублей. Об этом рассказала журналистам бывшая подруга артистки телеведущая Дана Борисова. Она сообщила, что лично помогала Васильевой устроиться в хорошую клинику в Москве, из которой она сбежала «в три часа ночи, без маски и прямо в тапках».