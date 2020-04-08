Искусство

Tate Modern выпустил онлайн-экскурсию по выставке работ Энди Уорхола

17:29, 08 апреля 2020
Фото: tate.org.uk

Лондонский музей Tate Modern опубликовал онлайн-экскурсию по выставке работ американского художника Энди Уорхола. Её решили показать для тех, кто находится в изоляции из-за пандемии коронавируса.

В экспозиции рассказали как о самых знаменитых работах мастера, среди которых портрет Мэрилин Монро и изображение банки супа Campbell’s, так и о менее известных творениях, например, серии Ladies and Gentlemen, которую не выставляли около 30 лет.

Присоединяйтесь к кураторам Грегору Мьюру и Фьонтану Морану во время их обсуждения Уорхола через призму его истории как иммигранта, его ЛГБТ-идентичности и его обеспокоенности смертью и религией, — говорится в описании к ролику.

Мьюр и Моран проводят для зрителей тур по 12 залам Tate Modern.

Как писал NEWS.ru, государственная Третьяковская галерея впервые опубликовала полный архив своих выставок. В коллекции представлены кадры 47 экспозиций.

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