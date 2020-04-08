Tate Modern выпустил онлайн-экскурсию по выставке работ Энди Уорхола

https://static.news.ru/photo/d02d03b0-79a7-11ea-b123-fa163e074e61_660.jpg Фото: tate.org.uk

Лондонский музей Tate Modern опубликовал онлайн-экскурсию по выставке работ американского художника Энди Уорхола. Её решили показать для тех, кто находится в изоляции из-за пандемии коронавируса.

В экспозиции рассказали как о самых знаменитых работах мастера, среди которых портрет Мэрилин Монро и изображение банки супа Campbell’s, так и о менее известных творениях, например, серии Ladies and Gentlemen, которую не выставляли около 30 лет.

Присоединяйтесь к кураторам Грегору Мьюру и Фьонтану Морану во время их обсуждения Уорхола через призму его истории как иммигранта, его ЛГБТ-идентичности и его обеспокоенности смертью и религией, — говорится в описании к ролику.

Мьюр и Моран проводят для зрителей тур по 12 залам Tate Modern.

Как писал NEWS.ru, государственная Третьяковская галерея впервые опубликовала полный архив своих выставок. В коллекции представлены кадры 47 экспозиций.