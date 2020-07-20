Стали известны сроки проведения выставки Врубеля в Третьяковке

https://static.news.ru/photo/56231a76-ca99-11ea-9b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Государственная Третьяковская галерея проведёт масштабную выставку Михаила Врубеля осенью 2021 года. О точных датах пока что неизвестно.

Генеральный директор галереи Зельфира Трегулова заявила, что на экспозиции будут представлены графические работы художника, передаёт ТАСС.

Мы планируем осенью 2021 года персональную выставку Михаила Врубеля, — сказала Трегулова.

Михаил Врубель родился в Омске в 1856 году. Он учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, в 1880–1884 годах — в Академии художеств у Павла Чистякова. По совету Ильи Репина занимался акварелью. Среди его самых известных работ — «Демон сидящий», «Царевна-Лебедь», «Пан», «Богатырь» и «Сирень».

Как писал NEWS.ru, Третьяковская галерея готовится к наплыву посетителей в первые дни после возобновления работы. Учреждение культуры было закрыто с середины марта из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.