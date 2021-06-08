Социальный эксперимент: «ботаник Бэнкси» украсил цветами улицы Лондона

Дизайнер-флорист из США Льюис Миллер, которого называют «ботаник Бэнкси», впервые украсил цветочными композициями улицы Лондона. Красивые букеты появились на статуе Эроса на площади Пикадилли, на красных телефонных будках в южной части Грейт-Уиндмилл-стрит и на мусорном баке на Брик-лейн.

Для создания флористических арт-объектов Миллер использовал более 12 тысяч свежих цветов, привезённых с рынка Ковент-Гарден.

Как правило, дизайнер размещает цветочные композиции ранним утром в мрачных кварталах Нью-Йорка. Он использует растения, остающиеся после различных мероприятий. Букеты могут быть разными по оформлению и масштабу, самые большие состоят из тысяч цветов.

Впервые я создал "Цветочные вспышки" (название проекта. — NEWS.ru) за пределами любимого Нью-Йорка, это замечательный социальный эксперимент, посмотрим, как лондонцы отреагируют, — приводит The Daily Mail слова Миллера.

По словам дизайнера, в Нью-Йорке люди сбиваются в кучу, чтобы взять цветы. Он задаётся вопросом, возьмут ли культурные стереотипы верх в Лондоне и будут ли горожане вести себя более сдержанно, чем ньюйоркцы.

Цветочный дизайнер Льюис Миллер (известный как «ботаник Бэнкси») из Нью-Йорка обычно украшает унылые места в Нью-Йорке рано утром красивыми букетами, но обратил своё внимание на Лондон Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Более 12000 свежих цветов с цветочного рынка Ковент-Гарден были использованы для покрытия знаменитой статуи Эроса на площади Пикадилли, телефонных будок на южной стороне Грейт-Уиндмилл-стрит (на фото) и Дрей-Уолка на Брик-лейн в восточном Лондоне Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Статуя Эроса на Пикадилли, Лондон Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Миллер сказал, что начал показы в 2016 году с «очень простой целью — создать моменты естественной красоты в неожиданных частях города». На фото: Серия инсталляций под названием «Вспышки цветов» в Дрей-Уолк на Брик-лейн в восточном Лондоне Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Миллер (слева) объединился с 54-летним британским флористом Саймоном Лисеттом (справа), который заказал цветы для свадебного приема принцессы Евгении и Джека Бруксбанка в 2018 году Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Телефонные будки на южной стороне Грейт-Уиндмилл-стрит Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Украшение теннисного корта в Центральном парке Нью-Йорка lewismillerdesign/instagram.com Букет на День Матери в Мидтауне (Нью-Йорк), созданный из сотен цветов, включая пионы, розы, дельфиниум и сирень lewismillerdesign/instagram.com Инсталляция ко Дню Святого Валентина у Рокфеллеровского центра, Нью-Йорк lewismillerdesign/instagram.com Инсталляция ко Дню Святого Валентина в Мидтауне, Нью-Йорк lewismillerdesign/instagram.com Букет из голубой гортензии, Мидтаун, Нью-Йорк lewismillerdesign/instagram.com