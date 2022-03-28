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Снаружи всех измерений: выставка Дали между сном и явью в Artplay
Искусство

Снаружи всех измерений: выставка Дали между сном и явью в Artplay

19:17, 28 марта 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Artplay открылась иммерсивная выставка «Король сюрреализма», посвящённая Сальвадору Дали — художнику, который старался выйти за рамки реальности, отразить сны, фантазии, потусторонние и мысли из дальних углов подсознания. Дали — один из известнейших художников-сюрреалистов, подтвердивший своим творчеством сказанную некогда им фразу «Сюрреализм — это я!». Прогуливаясь по метафизическим пейзажам, представленным на выставке, вы попадёте в мир гения — парадоксальный, иррациональный и эпатажный. Что прячется на «той» стороне реальности — в фоторепортаже NEWS.ru.

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иммерсивная выставка «Король сюрреализма»

Сергей Булкин/NEWS.ru

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