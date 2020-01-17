https://static.news.ru/photo/ebfe2d08-396f-11ea-926a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Эксперты назвали подлинной случайно найденную в Италии картину австрийского художника Густава Климта «Портрет женщины». Она была похищена в 1997 году из галереи в итальянской Пьяченце.

Об этом рассказал глава аппарата полицейского управления города Филиппо Сорди, сообщает РИА Новости.

Картину нашли в середине декабря 2019 года садовники. Они чистили стены от плюща и в нише за перегородкой обнаружили в чёрном мешке произведение искусства, которое было в числе самых разыскиваемых картин мира.

Предполагается, что грабители бросили её сразу после похищения и не смогли за ней вернуться.

Пока картина будет храниться в охраняемом сейфе итальянского Центробанка, она остаётся в распоряжении судебных органов, — отметил Сорди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники галереи Риччи Одди в городе Пьяченца заявили об обнаружении пропавшей 22 года назад картины Густава Климта. Представители учреждения выразили уверенность, что полотно полностью соответствует работе «Портрет женщины», которая исчезла в 1997 году.