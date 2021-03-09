Скульптор Потоцкий вспомнил четырёхчасовой разговор с Карденом

Скульптор Григорий Потоцкий вспомнил свою встречу с модельером Пьером Карденом.
Мне дали две минуты аудиенции, а проговорили мы четыре часа. Меня всегда поражало, как люди разных языковых культур могут общаться без переводчика, с Карденом был тот самый случай. Он рассказывал о тех, кого обшивал, а я — о тех, кого лепил, — сказал скульптор порталу Sobesednik.ru.
Также Потоцкий отметил, что они с модельером обсуждали вопрос величия человека. Скульптор признался: они сошлись во мнении, что таким можно назвать художника, чьё «творчество оказалось подлинным, насколько ты смог состояться».
Потоцкий смастерил памятник Сергею Есенину, который находится у музея поэта в Москве, Ивану Тургеневу во Франции, Александру Пушкину в Египте, Антону Чехову в Японии и многие другие.
Карден умер 29 декабря 2020 года. Его похоронили на кладбище Монмартр, церемония прошла в узком кругу родственников и коллег.
Валентин Юдашкин посвятил свою коллекцию на Неделе моды в Париже модельеру, подробности он рассказал в интервью NEWS.ru.
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