Скульптор Потоцкий вспомнил четырёхчасовой разговор с Карденом

https://static.news.ru/photo/17ea9548-80e4-11eb-b3a9-96000091f725_660.jpg Григорий Потоцкий Фото: Митя Алешковский/ТАСС

Скульптор Григорий Потоцкий вспомнил свою встречу с модельером Пьером Карденом.

Мне дали две минуты аудиенции, а проговорили мы четыре часа. Меня всегда поражало, как люди разных языковых культур могут общаться без переводчика, с Карденом был тот самый случай. Он рассказывал о тех, кого обшивал, а я — о тех, кого лепил, — сказал скульптор порталу Sobesednik.ru.

Также Потоцкий отметил, что они с модельером обсуждали вопрос величия человека. Скульптор признался: они сошлись во мнении, что таким можно назвать художника, чьё «творчество оказалось подлинным, насколько ты смог состояться».

Потоцкий смастерил памятник Сергею Есенину, который находится у музея поэта в Москве, Ивану Тургеневу во Франции, Александру Пушкину в Египте, Антону Чехову в Японии и многие другие.

Карден умер 29 декабря 2020 года. Его похоронили на кладбище Монмартр, церемония прошла в узком кругу родственников и коллег.

Валентин Юдашкин посвятил свою коллекцию на Неделе моды в Париже модельеру, подробности он рассказал в интервью NEWS.ru.