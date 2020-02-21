https://static.news.ru/photo/c5e58528-54c5-11ea-b448-fa163e074e61_660.jpg Фото: david_datuna/instagram.com

Грузинский художник Давид Датуна, съевший банан за $150 тысяч, устроил выставку-перфоманс в Нью-Йорке в галерее Galleria Ca'd'Oro.

Это новый способ общения и некая революция в сознании. То, что мы воспринимаем как материализм, есть не что иное, как социальная обусловленность, — рассказал художник журналистам.

В галерее были представлены продукты питания, купленные в обычных нью-йоркских магазинах. Художник призывал срывать их со стен и употреблять в пищу эти «арт-объекты» в галерее.

Любое осмысленное взаимодействие с объектом может превратить его в искусство. Я голодный художник, и я жажду новых взаимодействий, — объяснил концепцию своего перфоманса художник, сообщает «Радио Sputnik Грузия».

На Давида Датуна обратили внимание мировые СМИ после того, как художник уничтожил экспонат Маурицио Каттелана во время его выставки. Экспонат представлял собой банан, стоимостью $150 тысяч.

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