Сергей Шнуров проведёт онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее

Российский музыкант Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова шедеврах шедеврах русской живописи в рамках онлайн-экскурсии. Программа получила название «Третьяковка со Шнуром».
Проект будет доступен 12 апреля на стриминговом сервисе Okko бесплатно для подписчиков. Зрители смогут узнать много нового о работах множества мастеров, среди которых Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской и Василий Верещагин,
[Экскурсия] продлится час, впоследствии её заменят коллекцией из 11 мини-фильмов, посвящённых картинам Третьяковской галереи, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, Государственная Третьяковская галерея впервые опубликовала полный архив своих выставок. В коллекции представлены кадры 47 экспозиций.
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