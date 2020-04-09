Сергей Шнуров проведёт онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее

https://static.news.ru/photo/6cccd82e-7a54-11ea-acdd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский музыкант Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова шедеврах шедеврах русской живописи в рамках онлайн-экскурсии. Программа получила название «Третьяковка со Шнуром».

Проект будет доступен 12 апреля на стриминговом сервисе Okko бесплатно для подписчиков. Зрители смогут узнать много нового о работах множества мастеров, среди которых Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской и Василий Верещагин, сообщает ТАСС.

[Экскурсия] продлится час, впоследствии её заменят коллекцией из 11 мини-фильмов, посвящённых картинам Третьяковской галереи, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Государственная Третьяковская галерея впервые опубликовала полный архив своих выставок. В коллекции представлены кадры 47 экспозиций.