Самая большая в мире картина ушла с молотка за $62 млн

https://static.news.ru/photo/4bc662a0-8c6c-11eb-b5c7-96000091f725_660.jpg Фото: sachajafri/instagram.com

Картина британского художника Саши Джафри была продана на аукционе в Дубае за $62 млн. Произведение искусства под названием The Journey of Humanity («Путешествие человечества») считается самой большой в мире картиной на холсте. Её размеры сопоставимы с площадью двух футбольных полей.

Картина была куплена исполнительным директором Altius Gestion International Holding Андре Абдуном.

Я планирую построить в Дубае музей местной архитектуры и установить там эту картину, чтобы другие могли вдохновиться этим. Мы просто должны следовать безграничной любви к человечеству, и эта картина воплощает это, — рассказал Абдун.

Покупатель также отметил, что если $62 млн, которые он потратил на эту картину, могут помочь и вызвать улыбку даже у одного ребёнка, он будет считать это вложение успешным.

Как сообщает газета Khaleej Times, Джафри работал над полотном на протяжении восьми месяцев по 20 часов в сутки, находясь в дубайском отеле Atlantis. Первоначально холст хотели разделить на несколько частей, чтобы потом продать на шести разных аукционах и выручить $30 млн.

Полученные с продажи деньги художник планирует потратить на благотворительные проекты ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ по оказанию помощи детям. Мечтой художника является спасение жизни 200 млн детей. Кроме того, он хочет, чтобы Интернет стал доступным для тех, кто живёт в самых бедных странах, чтобы каждый ребёнок смог удалённо получить образование.

Ранее NEWS.ru сообщил, что картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» продала с аукциона Christie's американская актриса Анджелина Джоли. Работа ушла за рекордные для произведений автора $11,5 млн. Изначально картина оценивалась в $2–3,4 млн.