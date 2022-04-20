Сафронов предрёк новые санкции из-за скандала с украинским художником

Член Российской академии художеств Никас Сафронов назвал скульптуру украинского художника Олега Кулика «Большая мать», из-за схожести которой с монументом «Родина-мать зовёт» автору угрожает уголовное дело о реабилитации нацизма, «неприятной деревянной тёткой, по сравнению с которой статуя Петра I на Москве-реке — шедевр уровня Леонардо да Винчи». Об этом Сафронов заявил в беседе с NEWS.ru. Он призвал ввести цензуру в России и предрёк новые санкции со стороны Запада из-за скандала вокруг работы Кулика.

Всё творчество Олега Кулика завязано на провокациях. Он хочет привлечь внимание к своей персоне, которую Запад тут же поддержит. Скажет, что в России запрещают развиваться искусству, и наложит ещё какие-нибудь санкции. Отнимут, например, картины Репина, Саврасова или Шишкина за то, что «мучаем бедного несчастного художника», — заявил Сафронов.

По мнению художника, скульптура Олега Кулика, которая была выставлена рядом с Кремлём в Гостином Дворе на ярмарке «АРТ-МОСКВА», — «это лжеискусство, которого нельзя допускать».

Конечно, в России должен быть цензор на арт-галереях. Этот человек должен следить за выставленными работами, чтобы не допускать такого рядом с Саврасовым, Суриковым, Поленовым, чьи картины также были представлены на «АРТ-МОСКВЕ», — предложил художник.

Скульптуру Кулика «Большая мать» Никас Сафронов назвал «какой-то деревянной тёткой, перевязанной прутьями». По словам живописца, эта работа вызвала у него отвращение. Он заявил, что по сравнению с ней «статуя Петра I Зураба Церетели на Москве-реке — шедевр на уровне Леонардо да Винчи».

Ранее в музее-заповеднике «Сталинградская битва», где на Мамаевом кургане установлен монумент Евгения Вучетича «Родина-мать зовёт», осудили скульптуру художника Олега Кулика «Большая мать». Пресс-секретарь учреждения Татьяна Приказчикова назвала её «неуместным экспериментом вне зависимости от того, вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет».