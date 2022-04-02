«Русские танцовщицы» на картине Дэга в Лондоне стали «Украинскими»

Национальная галерея в Лондоне переименовала полотно «Русские танцовщицы» французского импрессиониста Эдгара Дега в «Украинские танцовщицы» после многочисленных просьб украинцев в социальных сетях, сообщает издание The Guardian. По словам работника галереи, оживлённая дискуссия вокруг названия не утихает уже много лет, а обострившаяся геополитическая ситуация в мире стала подходящим подспорьем.

Название этой картины является предметом постоянных дискуссий на протяжении долгих лет, и данная тема освещена в научной литературе. Однако из-за текущей ситуации в мире за последний месяц этому уделялось повышенное внимание, поэтому мы сочли момент подходящим для обновления названия картины, чтобы оно лучше отражало её тему, — пояснил работник галереи.

С призывом к культурным учреждениям мира пересмотреть неточную и обобщающую терминологию «русского искусства», из-за которого определение украинского искусства понимается превратно, обратились украинская художница Мария Кащенко, основательница Art Unit, в котором выставляются начинающие художники, а также Олеся Хромейчук, директор Украинского института в Лондоне.

В Лондонской национальной галерее изданию пояснили, на сайте название постели Дэга уже изменили, а в музее в настоящее время она не выставлена. Кроме того, исследования находящихся в коллекции галереи картин продолжается.