«Ровно 666 секунд»: как Шостакович в Седьмой симфонии предсказал победу

8 ноября телеканал «Россия 1» показал первые серии сериала «Седьмая симфония», который рассказывает о реальных событиях в блокадном Ленинграде. Во время Великой Отечественной войны в осаждённом городе оркестр исполнил ставшую легендарной Седьмую симфонию советского композитора Дмитрия Шостаковича. Эта музыка подарила жителям Ленинграда надежду и стала символом победы. В беседе с NEWS.ru cын Шостаковича Максим объяснил важность Седьмой симфонии в истории нашей страны, поделился своими впечатлениями от сериала и вспомнил обнаруженное в композиции отца «дьявольское» пророчество, о котором забыли кинематографисты — забыли, поскольку не обратились к наследникам композитора.

О чём сериал «Седьмая симфония»

Историческая драма «Седьмая симфония» состоит из восьми серий, главные роли в ней исполнили Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Наталья Рогожкина, Тимофей Трибунцев, Виктория Толстоганова, Борис Смолкин. Режиссёром проекта выступил Александр Котт, известный по ленте «Брестская крепость».

Фильм повествует о событиях весны 1942 года в блокадном Ленинграде. Первая зима в осаждённом городе прошла, и дирижёр Большого симфонического оркестра радиокомитета получил задание от правительства — исполнить для ленинградцев Седьмую симфонию Шостаковича. Эта задача была непростой сразу по нескольким причинам. Во-первых, организация такого мероприятия во время военных действий опасна сама по себе. Во-вторых, оркестр лишился почти всех музыкантов: одни умерли от голода, другие ушли на фронт, третьи пропали без вести. Однако концерт должен был состояться, чтобы через друзей, громкоговорители и радиоприёмники мир узнал, что ленинградцы живы и даже воодушевлены, несмотря на потери.

По сюжету руководитель оркестра Карл Элиасберг (Алексей Гуськов) вместе с сотрудником НКВД Анатолием Серёгиным (Алексей Кравченко) должен найти в блокадном городе недостающих исполнителей и обеспечить премьеру Седьмой Ленинградской симфонии.

Ошибки в сериале и экранные образы Шостаковича

Об исполнении в Ленинградской филармонии Седьмой симфонии Шостаковича знают все россияне, однако мало кому известны имена участников концерта. Создатели сериала преследовали цель познакомить зрителей с людьми, которые выступили в осаждённом городе и воодушевили людей.

Кадр из сериала Пресс-служба канала «Россия 1

В беседе с NEWS.ru сын Дмитрия Шостаковича, дирижёр и пианист Максим Шостакович, рассказал о своих впечатлениях о сериале. Он отметил, что ему понравилась игра актёров.

А некоторые вещи мне непонятны. Ошибка какая-то, наверно. В сериале ищут настройщика. В оркестре нет настройщика для инструментов, настраивают только рояль и арфу. И арфу, например, настраивает сама арфистка. Те, кто играет на инструментах, их и настраивают. Не нужен настройщик, но они ищут, а он там, кажется, умер, — объяснил Шостакович.

Других нестыковок в проекте Шостакович-младший пока не обнаружил, заметив, что смотрел не все серии. По словам дирижёра, ему никогда не нравились экранные образы его отца, поскольку они не были схожи с реальным образом композитора.

Я смотрел много всяких фильмов про своего отца, и они мне как сыну никогда не нравились и не могли понравиться. Я разговаривал на эту тему с другими, с прокофьевскими детьми, например. И это невозможно, чтобы понравилось что-то про отца! — сказал дирижёр.

Шостакович-младший признался, что создатели сериала не связывались с семьёй композитора, чтобы лучше ознакомиться с историей его жизни. Сам факт появления «Седьмой симфонии» стал для него полной неожиданностью. В первых сериях сам Дмитрий Шостакович не появился, однако в титрах указано, что его роль исполнил актёр Вадим Сквирский.

Народный артист РФ Алексей Гуськов Пресс-служба канала «Россия 1

«Седьмая симфония стала предсказанием победы»

Дмитрий Шостакович во время Великой Отечественной войны оборонял Ленинград наравне с остальными жителями. Он дежурил на крышах и был добровольцем в пожарной службе. В те годы его портрет в пожарной каске даже попал на обложку журнала Time. Несмотря на тяжёлую ситуацию, композитор продолжал сочинять музыку, называя её своим главным оружием.

Шостакович начал работать над Седьмой симфонией в первые недели войны, а завершил её уже к декабрю 1941 года. Тогда же началась подготовка к её исполнению. Премьера состоялась 5 марта 1942 года в куйбышевском Театре оперы и балета. Вскоре произведение прозвучало и за границей: симфонию исполнили Лондонский симфонический оркестр и Симфонический оркестр Нью-Йоркского радио.

Кадр из сериала Пресс-служба канала «Россия 1

Идея исполнить симфонию в блокадном Ленинграде принадлежала дирижёру Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета Карлу Элиасбергу. Перед ним встала сложная задача по поиску исполнителей, поскольку музыкантов в городе почти не осталось. Тогда городские улицы украсили афиши о поиске оркестрантов. А партитуру в Ленинград доставили спецбортом из Куйбышева.

Седьмая симфония стала предсказанием победы тогда, когда её трудно было себе представить. Это очень всех воодушевило. В тот момент, когда все думали, куда бежать, как спасаться, в симфонии прозвучало предвидение победы. В этом была сила, — объяснил Максим Шостакович.

«Трудно поверить в победу, когда кажется, что мир рушится»

Концерт был подготовлен, и 9 августа 1942 года исхудавшие от голода музыканты собрались в филармонии. Зрители, среди которых были военные, рабочие, интеллигенция, и сами оркестранты выглядели измождёнными и уставшими. Каждый из присутствовавших понимал, что здание могут атаковать авиаударами в любую минуту, но свет люстр, несмотря ни на что, решили не выключать.

Кадр из сериала Пресс-служба канала «Россия 1

В это же время советские солдаты проводили операцию «Шквал», подавляя огонь с немецкой стороны. Музыка, звучавшая в филармонии, транслировалась по радио, поэтому даже за пределами города все слышали, как воодушевлены ленинградцы, и чувствовали торжественную атмосферу в зале.

Каждый человек может понять симфонию по-разному. В ней заключён даже не смысл, а величайшая трагедия. Симфония начинается с «эпизода нашествия», развивается через лирические страницы и идёт к той самой победе, которую предсказывает. Трудно представить и поверить в победное настроение, когда, наоборот, кажется, что всё кончается и мир рушится. Но он (Дмитрий Шостакович. — NEWS.ru) так чувствовал. Ему как будто Господь посыл отправил, что это всё закончится победой, — рассказал Максим Шостакович.

Он также вспомнил другое пророчество, обнаруженное случайно в Седьмой симфонии отца. По словам дирижёра, ученик Дмитрия Шостаковича Борис Тищенко при помощи метронома посчитал, что первая часть симфонии, «эпизод нашествия», длится «ровно 666 секунд». Сын композитора посетовал, что «никто не использует» этот факт в кино.

А это в Евангелие означает число зверя! И это совершенно случайно вышло. Создаёт Господь, а мы только записываем. Это религиозное предсказание конца света, — отметил сын композитора.

Елизавета Боярская Пресс-служба канала «Россия 1

Где Седьмая симфония звучит в наши дни

Седьмая симфония по сей день является наиболее узнаваемым произведением Шостаковича. Она сразу стала символом победы человеческого духа. Симфонию исполняли не только в блокадном Ленинграде, но и во многих других горячих точках, где велась война. Знаменитый «эпизод нашествия» был исполнен оркестром Мариинского театра во главе с дирижёром Валерием Гергиевым на Театральной площади в разрушенном Цхинвале. Это был концерт-реквием в память о жертвах боестолкновения Грузии и Южной Осетии в 2008 году.