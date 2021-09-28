Россиянин продаёт работы Дали за 100 млн рублей через объявление в соцсети

Житель Петербурга выставил на продажу три редкие гравюры Сальвадора Дали. Каждая из них, по его словам, имеет сертификат подлинности. За все работы продавец хочет получить 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В соцсети «ВКонтакте» появилось объявление о продаже трёх гравюр авторства известного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали.

Три подлинных гравюры невероятной красоты Сальвадора Дали большого размера. Изданы в 1971 году. Гравюры продаются только вместе, — говорится в сообщении.

Владелец картин утверждает, что каждая из них подлинная и на все имеются соответствующие сертификаты — штампы и водяные знаки. Кроме того, это редкие экземпляры, которые практически не встречаются на аукционах.

Гравюры, входящие в сюиту «Посвящение Альбрехту Дюреру», раскрашены Дали акварелью и снабжены его собственноручными надписями, говорится в описании. Как уточнил сам продавец, они были приобретены на французском аукционе Cannes Enchères. Цена за все три картины — 100 миллионов рублей, но владелец готов поторговаться.

Ранее стало известно об открытии в Москве выставки-продажи аукционного дома Sotheby’s. Он представит 16 произведений искусства — импрессионистов и современных художников, а также полотна старых мастеров. Общая стоимость работ составляет €4 млн.