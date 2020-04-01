Россияне воссоздали известные картины в условиях изоляции

https://static.news.ru/photo/b029803e-7425-11ea-a6cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: OkariDane/twitter.com

Калифорнийский музей Getty предложил пользователям Сети, находящимся в изоляции из-за пандемии коронавируса, воссоздать в домашних условиях известные картины. Через несколько дней идею поддержали жители России.

Пользователи Twitter сделали из подручных материалов пародии на знаменитые работы мастеров, среди которых — «Алёнушка» Виктора Васнецова, «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» Ильи Репина и элемент «Сотворения Адама» Микеланджело Буонарроти.

Как отмечает TJournal, такая задумка не нова. Например, есть сообщество во «ВКонтакте» под названием «Сфоткай типа Рембрандт». Но условия изоляции дали людям возможность снова поделиться шутливыми фоторепродукциями картин.

Как писал NEWS.ru, художники из Великобритании предложили свои идеи для творчества для тех, кто сидит в изоляции из-за пандемии коронавируса. Например, детям подкинули идею найти что-нибудь в доме, сломать это и попросить взрослых починить.