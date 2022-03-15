Россия и Франция работают над возвращением картин Морозовых на родину

Россия и Франция прорабатывают варианты доставки картин коллекции Морозовых на родину. Ситуацию усугубляют «драконовские меры», в частности закрытие воздушного простраства, ограничившие пути сообщения между двумя странами. Об этом 15 марта сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на российского посла в Париже Алексея Мешкова.

Не секрет, что в нынешней ситуации, когда были приняты драконовские меры по тем же полетам между Россией и Францией, отрабатываются логистические моменты, связанные с возвращением выставки на родину«, — подчеркнул Мешков.

Он также выразил уверенность в том, что в итоге при участии обеих сторон будет найден наиболее безопасный способ вернуть коллекцию в Россию.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» проходила с 22 сентября до 22 февраля в фонде Louis Vuitton в Париже. Мероприятие было организовано при поддержке Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереи. В связи с большим успехом выставки её продлили до 3 апреля.

Ранее в Египте заявили о желании вывезти с Украины коллекцию древнеегипетских артефактов, находящиеся в Одесском археологическом музее. Египетские эксперты опасаются за сохранность коллекции в связи с обострением геополитической ситуации.