Российские фотографы попросили власти о поддержке на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/1dfd48ea-9530-11ea-a568-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Журнал «Российское фото» опубликовал коллективное открытое письмо российских фотографов к правительству о поддержке работников индустрии во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса.

Фотографы попросили власти внести их профессию в перечень отраслей экономики РФ, наиболее пострадавших после введения режима изоляции. Письмо доступно на сайте издания.

Поскольку работа фотографов не может осуществляться без личного контакта с клиентом, а имеющаяся техника (камеры, объективы, осветительное оборудование) часто приобретена в кредит, профессионалы, работающие в данной области, остались практически без средств к существованию, — указано в тексте.

Фотографы отметили, что работы лишились те, кто проводит съёмки официальных мероприятий, организовывает личные фотосессии, работает на свадьбах, занимается художественным портретом, делает фото на документы и оформляет школьные альбомы.

Как писал NEWS.ru, российский актёр и режиссёр Александр Калягин обратился к властям с просьбой помочь театрам во время кризиса, образовавшегося из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что особенно в помощи нуждаются негосударственные театры, финансовое благополучие которых полностью зависит от проданных билетов.