Рисунок скульптора Бернини продали с аукциона за рекордную сумму

https://static.news.ru/photo/93f5969f-96b0-4e4a-8328-40ce9e84992f_660.jpg Фото: pixabay.com

Редкий рисунок итальянского скульптора Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680) был продан в субботу, 20 марта, на аукционе во Франции за €1,9 млн. Эта сумма стала рекордной, вырученной за графические работы творца. Об этом сообщили в дирекции проводившего торги аукционного дома Act on.

Предыдущий рекорд стоимости рисунка скульптора был установлен в 2014 году и составил €139 тысяч. Изначально предполагалось, что нынешний лот уйдёт за €30-50 тысяч, однако в результате интенсивных торгов сумма за произведение составила €1 937 500. Фамилия нового владельца работы и его национальная принадлежность не называются, передаёт ТАСС.

Проданный с аукциона рисунок выполнен сангиной — материалом, позволяющим тонко создавать изображение человеческого лица и тела. Работа представляет так называемый академический рисунок, призванный продемонстрировать мастерство владения классической техникой рисования. На произведении изображён мужчина, сидящий в окружении деревьев.

По словам экспертов, это характерный образец искусства барокко, которое отображает всю гениальность Бернини. Подобных академических рисунков автора насчитывается весьма немного, практически все они хранятся в музеях и учреждениях культуры.

Бернини считается видным архитектором и ведущим скульптором своего времени, одним из создателей стиля барокко в скульптуре.

Ранее NEWS. ru сообщил, что картину бывшего премьера-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Минарет мечети Аль-Кутубия» продала с аукциона Christie's американская актриса Анджелина Джоли. Работа ушла за рекордные для произведений автора $11,5 млн. Изначально картина оценивалась в $2–3,4 млн.