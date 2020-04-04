Рисунок Аллы Пугачёвой продают за 150 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/b00622ac-766d-11ea-ba24-fa163e074e61_660.jpg Фото: avito.ru

В Интернете выставлен на продажу рисунок, якобы выполненный Аллой Пугачёвой. Цена — 150 тысяч рублей.

Как сообщает журнал StarHit, нынешний владелец рассказал, что эту работу Примадонны заполучила его супруга ещё в 2005 году от друга певицы Олега Непомнящего. Именно он уверил женщину, что рисунок сделан самой Пугачёвой

Мы продаем его за 150 тысяч рублей, торг уместен, — цитирует издание нынешнего владельца рисунка.

Изображение в стиле абстракционизма называется «Терновый венец». Отмечается, что в углу рисунка действительно подпись Пугачёвой. По мнению нынешнего владельца картины, это поможет быстрее найти покупателя.

Как писал NEWS.ru, аукционный дом Sotheby's успешно распродал коллекцию работ британского анонимного художника Бэнкси, несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса. Произведения граффитиста суммарно заработали £1,1 млн.