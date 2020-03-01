https://static.news.ru/photo/e110a9f6-734f-11ea-b8a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: sothebys.com

Аукционный дом Sotheby's успешно распродал коллекцию работ британского анонимного художника Бэнкси, несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса. Произведения граффитиста суммарно заработали £1,1 млн.

Топ-лотами торгов стали две версии картины «Девочка с воздушным шаром» (Girl With Balloon). Розовый вариант продали за £375 тысяч и красный — за £106 тысяч, сообщает Hypebeast.

С молотка также ушли работы «Крыса-гангстер» (Gangsta Rat), «10 фунтов с лицом Дианы» (Di-Faced Tenners) и «Королева обезьяна» (Monkey Queen).

Отмечается, что среди участников торгов в этот раз 47% были новичками. Предположительно, этот связано с тем, что многие сейчас находятся дома на изоляции из-за пандемии и больше обращают внимания на онлайн-аукционы.

Как писал NEWS.ru, в феврале жители британского города Бристоль нашли на стене одного из зданий города новый рисунок анонимного художника Бэнкси. Предположительно, работа приурочена к празднованию Дня всех влюблённых.